Siyonist katillerin kahpe postacıları

Dokuzu çocuk yirmi dört şehit: İsrail savaş uçaklarının Gazze’ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinli masumlar… New York Post, Siyonist İsrail devletinin bu katliamını “Hamas kuvvetlerinin saldırısı sonucu 9’u çocuk 20 İsrailli öldü” başlığıyla verdi! Terör Devleti İsrail’in ABD medyasındaki sistematik yaltakçıları, işte böyle çalışıyor. Siyonist katillerin, kahpe postacısıdırlar. Filistinli masumları/mazlumları, zalim; İsrail’in zalimlerini de “masum” göstermeye ayarlıdırlar! * İçerideki “Batı Putçusu” etki ajanlarının referans aldıkları “acayip itibarlı!” New York Times da, İsrail’in Gazze’deki katliamını yok sayanlardan! Sansürle kalmayıp, “Gazzeli militanlar Kudüs’e roket fırlatıyor” başlığıyla faturayı da Filistinlilere kestiler! * 15 Temmuz darbe girişiminin ardından (26 Temmuz 2016); Locaefendi Fetullah’ın “Batı’nın hizmetindeyiz” diye makale yazdığı, Haçlı ve Siyonist İttifakının şu “Bir Numaralı Gazetesi” New York Times’tan bahsediyoruz. Kardinal Fetullah mı; bütün hücreleriyle Çocuk Katillerinin “otoritesine” bağlıdır. NE DEMİŞLER? Pentagon’un Sözcüsü Mendebur Kirby, “Gazze’den İsrail’e atılan roketlere” tepki göstermesini iyi biliyor; buna mukabil İsrail savaş uçaklarının dokuzu çocuk yirmi dört Filistinli’yi katletmesine gıkı çıkmıyor. Beyaz Saray’ın Sözcüsü Kahpe Psaki de masumları katleden İsrail’i kınamaktan itina ile kaçındı… Ne demişler: “İt, iti ısırmaz!” Dahası… Faşist Amerikan Devleti, tandemi İsrail’in Müslüman kanı dökmesinden dolayı sevinçli! Filistin’in bebekleri, çocukları, gençleri, yaşlıları, anneleri-babaları, dedeleri-nineleri, masumları öldürüldükçe “Amerika Birleşik Şeytanları” pek mutlu oluyor! * Kandan beslenen İsrail polisinin saldırısı esnasında Mescid-i Aksa’da çıkan yangını… Sevinç gösterileriyle, kutlama yaparak izleyen de fanatik Yahudiler! * Üstüne bir de şöyle bir düzenbazlık icra ettiler: Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen bir grup fanatik Yahudi’nin, “Müslümanlar tarafından saldırıya uğradık” diyebilmek için giysilerini parçaladıkları ortaya çıktı! İşte bu Siyonist kanalizasyon farelerinin, “üstlerindekileri yırtarken” görüntüleri var. TÜRKİYE’DEKİ İSRAİL MUHİPLERİ Bütün bu yaşananlar karşısında… İçerideki Laikçi-Batıcı İsrail muhiplerinin kulakları çınlıyor mudur, acaba? Bir başka deyişle; Çevik’gillerin Siyonist Yaltakçısı kulakları? * JINSA, 1999’da Çevik Bir’e “özel bir ödül” vermişti. Ödül töreni esnasında JINSA’nın Danışma Kurulu Başkanı, bakın ne demişti: “Bugün Türkiye eğer laik ve istikrarlı bir ülke ise bu durumu Çevik Bir ile birkaç kişinin vizyonuna borçludur…” O şahıs, 28 Şubat Cuntasının önde gelen ismi Çevik Bir’e “Siz gerçek bir kahraman ve dünya çapında bir lidersiniz” diye hitap etmişti! JINSA, yani Jewish Institute for National Security Affairs; ABD’deki en etkili üç Yahudi örgütünden birisidir. * Türkiye’deki Gladyo’nun Yahudi Baronu İzhak Alaton, 28 Şubat’ta tankları yürütmek üzere motive ettiği Cuntacı generallere “dört ev hediye etmişti!” 1990’lı yıllarda, Locaefendisi Fetullah’ı Yahudi lobisiyle buluşturan İzhak Alaton’dur. MASONLARIN YAHUDİ BİRADERLERİ Yüce Katırcıoğlu’nun “İkinci Yahudi Devleti: İsrail’in Kürt Jeostratejisi” adlı kitabının 326. sayfasında şu satırlar yazılıdır: “1980’li yılların sonlarında, Ankara’daki Kurtuluş Olgunlaşma locasının sekreterliğini yapan Yahudi kökenli bir masonun, locada toplantı öncesi bir sohbette söyledikleri çok önemli ve öğreticiydi: -Bu intifada, böyle devam edemez! İsrailli kardeşlerimiz, bunu nasıl olsa ezip bastıracaklar…” * Yazar Katırcıoğlu’nun sözünü ettiği kişi, Aydın Sefa Akay’dan başkası değildi! Tam da burada; birkaç yıl önce medyada yer alan “FETÖ’nün mason İmamı ortaya çıktı” haberini hatırlayalım! Kimdi o, “Mason İmamı?” El Cevap: Aydın Sefa Akay! İNTİFADA Filistin’deki Birinci İntifada, “Mason İmamı” Mister Akay’ın “İsrailli Kardeşleri”ne karşı 9 Aralık 1987’de başlamış ve 1993 yılına kadar sürmüştü. İkinci İntifada ise 2000 ile 2005 yılları arasındadır. * Peki ya, şimdi? Yeni Şafak