Kudüs Ermeni toplumu çatışmalardan zarar görmedi

Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin Sözcüsü Koryun Bağdasaryan, Kudüs’taki Ermeni Mahallesi’nde şuanda durumun sakin olduğunu ve Ermeniler için herhangi bir tehlike bulunmadığını duyurdu.

Gazetelere konuşan Bağdasaryan, “Divan ve eğitim kurumların çalışmaları her zamanki gibi devam ediyor. Kilise ayinleri de usülüne göre yapılıyor. Hiçbir şey olmamıştır. Olaylar Ermeni Mahallesi’nden uzaktadır” yorumunu yaptı.

Yerel Ermeni toplumunda herhangi bir sorun yaşanmadığını, kimsenin yaralanmadığını veya öldürülmediğini vurgulayan sözcü, mahallenin korku veya panik içinde olmadığını, ancak devam eden gerginlikten dolayı endişe duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, 8 Mayıs tarihinde Kudüs’te Arap Gençle ile polis arasında çatışmalar başlamıştı. Yahudilerin Kudüs günü olarak kutladığı 10 Mayıs’ta ise Gaza bölgesinden İzarail’e 1000 kazar füze atıldı. Çatışmalar nedeniyle siviller dahil ölü ve yaralıların olduğu duyuruldu.

ERMENİ HABER AJANSI