Kartal Kilisesi’nin kaybı: Vakıf başkanı Ohannes Sahakoğlu hayatını kaybetti

Kartal Surp Nişan Kilisesi Vakfı Başkanı Ohannes Sahakoğlu geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Kartal Surp Nişan Kilisesi Vakfı Başkanı Ohannes Sahakoğlu Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Kartal Surp Nişan Kilisesi’nde uzun yıllar yöneticilik yapan Sahakoğlu, 2011 yılında Kartal Surp Nişan Kilisesi Vakfı Başkanı olarak seçilmişti. Kartal Surp Nişan Kilisesi, Sahakoğlu’nun vakıf başkanlığı döneminde 2015 yılında yeniden hizmete açılmıştı.
51 Yaşında hayatını kaybeden Sahakoğlu evli bir çocuk babasıydı.
Sahakoğlu 14 Mayıs Cuma günü saat 12.00’te Şişli Ermeni Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilecek.
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