Instagram ve Facebook, Selçuk Bayraktar’ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı

Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın Mescid-i Aksa’da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek izleyen Yahudilerin bulunduğu videoyla ilgili tepki paylaşımını ‘nefret söylemi’ gerekçesiyle kaldırdı.

Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı. Bayraktar, Filistin’e destek mesajını kaldıran Instagram’a tepki gösterdi.

Bayraktar: İkiyüzlülüğünüz batsın

Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ”Instagram aşağıdaki paylaşımımı “nefret söylemi” diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” ifadelerini kullandı.

Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 11, 2021

Sputnik Türkiye