Ermenistan Savunma Bakanlığı: Syunik bölgesinde şu an müzakereler devam ediyor

Ermenistan medyasında hızlı bir şekilde Azerbaycan’ın Syunik bölgesine doğru saldırı gerçekleştirdiğine dair haberlere cevaben Ermenistan Savunma Bakanlığı resmi açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Mayıs sabah erken saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ‘sınırları tespit etme’ çalışmaları adı altında Syunik sınırında bazı çalışmalar gerçekleştirme girişiminde bulunmuşlar. Ermeni birimlerinin tedbir amaçlı bazı eylemlerden sonra Azerbaycan ordusu çalışmalarını durdurmuş. Şu an durumun giderilmesi için müzakereler devam ediyor.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı sosyal medyada yayılan ve İşkhanasar istikametine doğru meydana çıkan çatışmalarla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI