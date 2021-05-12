Ermenistan Cumhurbaşkanı Kazan trajedisinden dolayı Putin’e başsağlığı diledi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Rusya’nın Kazan şehrinde 11 Mayıs tarihinde yaşanan trajediyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Sarkisyan bu trajediden dolayı derin üzüntüsünü ifade ederek okulda yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden çocukların ailelerine ve yakınlarına teselli sözleri yöneltti ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Hatırlanacağı üzere Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okula 11 Mayıs sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda çoğu öğrenci sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI