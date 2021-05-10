Ukrayna Ermenileri Birliği’nden UNESCO’ya Karabağ mektubu

Ukrayna Ermenileri Birliği, UNESCO’ya ilettiği bir mektupla, Artsakh’taki Ermeni kültür mirasına karşı uygulanan yıkıcı eylemlerden dolayı endişelerini dile getirdi.

Artsakh’taki Ermeni mirasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken mektupta, “Artsakh Cumhuriyeti’nde, 500 Hristiyan kilise ve Hristiyanlık öncesi dönemine ait onlarca heykel dahil 3000’den fazla Ermeni kültür eserinin bulunduğunun unutulmaması önemlidir. Bu tarihi eserlerden en eskisi, 2000’den fazla yıllık bir geçmişe sahiptir (Tigranakert kalesi)” ifadelerine yer verildi.

AB Şeffaflık Sicili’ne kaydedilen ilk Ukrayna’lı sivil toplum kuruluşu olan Ukrayna Ermenileri Birliği’nin, Brüksel’de kendi temsilciliği vardır. İkinci Karabağ Savaşının ilk günlerinden beri Ukrayna Ermenileri Birliği, savaştan etkilenen vatandaşlara yardım etmek hedefiyle Kiev ve Yerevan’da özel merkezler açmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI