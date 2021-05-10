Şuşi Ermeni matbaacılığı, Yerevan’da açılan bir sergiyle tanıtılacak

10 Mayıs tarihinde Ermenistan Ulusal Kütüphanesi’nin “Dokunulmaz Edebiyat” bölümünün inisiyatifi ile Şuşi Ermeni matbaaciliğinı konu alan bir sergi açılacak. Sergide, “Dokunulmaz Edebiyat” bölümünde yer alan ve Şuşi’ye ait olan örnekler yer alacak.

Tarihi Artsakh topraklarında ilk matbaa, Şuşi şehrinde kuruldu. İsviçre’nin Basel şehrinden 1823 yılında Şuşi’ye taşınan bir şirket, kendisiyle matbaa makineleri getirdi. 1827’de ise şehirde ilk matbaa kuruldu.

Aynı yılda Harutyun Cuğayetsi Davtyan tarafından Rusça’dan Ermenice’ye çevrilen “Kutsal Yazıların tarhi” adlı ktap, bu matbaada basıldı. Şuşi matbaasında yayınlanan ilk kitaplar genellikle dini içerikliydi. Ancak daha sonraki yıllarda ders kitapları ve farklı dillerden çeviriler de basılmaya başladı.

ERMENİ HABER AJANSI