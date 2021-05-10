Newala Kasaba’da, toplu mezarların üzerinde inşaat çalışması yapılıyor

ARTI GERÇEK- Siirt’te “Kasaplar Deresi” olarak bilinen Newala Kasaba, Ermeni Soykırımı’nın katliam yerinden biriydi.

1980’lerin sonunda ise askeri harekatlarda hayatını kaybeden PKK’lilerin ve gözaltında kaybedilenlerin gömüldüğü yer olarak anılmaya başlandı.

Siirt Komando Alay Komutanlığı sınırlarında yer alan bölgede yaklaşık 300 kişinin cenazesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

1989’da yapılan kazılarda 8 cenazenin çıkarılmasının üzerine kayıp yakınları ve sivil toplum örgütleri, bütün bölgede kazı çalışmalarının yapılması istedi. Ancak yapılan başvurular ve açılan davalar sonuçsuz kaldı.

Çıkan cenazelerden sonra bölgenin etrafı bir daha açılmamak üzere tellerle çevrildi.

Aradan geçen 25 yılın ardından bölgeye özel bir okul yapılması için kazılara başlandı. Tepkiler üzerine temeli atılan proje iptal edildi.

7 yıl sonra ise proje yeniden hayata geçilmek isteniyor. İHD Siirt eski İl Yöneticisi Zana aksu, iş makinelerinin çalışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Siirt'te Ermeni ve Kürtlere ait, Faili meçhullerin toplu mezarlığı olan Newala Qasabaya iş makinalari girdi.Cesetler çıkarılip kimlikler tespit edilmeden bu alanın imara açılması insan haklarına aykırı bir durum. Bu çalışmanın durması için yetkiler bu olaya el atmalı. pic.twitter.com/yAD9OHINXT — Zana Aksu (Dînê Botan) (@ZANAAKSU) May 9, 2021

Çalışmanın durdurulması için yetkililere çağrı yapan Aksu, “Siirt’te Ermeni ve Kürtlere ait, faili meçhullerin toplu mezarlığı olan Newala Qasaba’ya iş makineleri girdi. Cesetler çıkarılıp kimlikler tespit edilmeden bu alanın imara açılması insan haklarına aykırı bir durum. Bu çalışmanın durması için yetkiler bu olaya el atmalı.” dedi.

‘AKP’YLE İKTİDARA GELEN SİYASAL İSLAM, BÖLGEDEKİ TÜM HAFIZAYI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR’

ARTI TV yayınına katılan Aksu, “Aileler çok öfkeliler. Kamuoyuyla paylaşmamızı, sesleri olmamızı istediler. Bununla ilgili, zaten ailelerin acısı büyük. Galatasaray meydanında oturan Cumartesi Anneleri’nin yakınlarının kemikleri de burada olabilir. Buna ışık tutacak bir alan, sıradan inşaat çalışmalarıyla bir yerin rantına çevrilmemeli. AKP’yle birlikte iktidara gelen siyasal İslam düşüncesinin, bölgedeki tüm hafızayı yok etmeye yönelik çalışması oldu. Tarihi yerleri barajlarla su altında bıraktı. Yetmedi, şimdi de geçmişe ışık tutabilecek toplu mezarları yok etmeye çalışıyor. Burası küçümsenecek, kolay kolay ranta açılacak bir yer değil, herkes burada katliamların yapıldığını biliyor” diye konuştu.

HDP Grup Başkan Vekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaptığı paylaşımda “Belediye’lere el koyan ve kayyım atayanlar hiçbir değer tanımadan yürümeye devam ediyor. Newala Qasabaya müdahale olmaması, yer altındaki cesetlerin çıkarılması için girişimlerimize yanıt vermeyenler bugün iş makinelerini çalıştırıyor. Hiçbir inançta bunun yeri yoktur, durdurun.” ifadesini kullandı.

Belediye’lere el koyan ve kayyım atayanlar hiç bir değer tanımadan yürümeye devam ediyor.

Newala Qasabaya müdahale olmaması,yer altındaki cesetlerin çıkarılması için girişimlerimize yanıt vermeyenler bugün iş makinalarını çalıştırıyor.

Hiç bir inançta bunun yeri yoktur, durdurun. https://t.co/RMBSO63xbh — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) May 9, 2021

İnşaat çalışmalarını sürdüren yetkililer kepçelerin 2014 yılında temeli atılan okulun demirlerini çıkarmak için çalıştığını iddia ediyor.

Kayıp yakınları ve sivil toplum örgütleri ise olayın takipçisi olacaklarını belirtiyor.

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