Kim Kardashian oğlunun doğum gününü kutlayıp ona tam bir Ermeniye benzettiğini dile getirdi

Ünlü ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian oğlu Psalm’ın doğum günü vesileyle kendi Instagram sayfasından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Kardashian şu ifadelere yer verdi:

“Sanırım benim çocuklarımdan en çok o Ermeniye benziyor, dedemi çok benziyor ve babamı da çok hatırlatıyor beni. En tatlı çocuktur. Onun tebessümü ve tatlılığı sözlerle tarif edemem. Psalm, sen o kadar çok huzur getirdin hayatımıza. Senin bütün kuzenlerin ve kardeşlerin seni çok seviyor. Sen bizim mutluluğumuzsun. Annen seni çok seviyor.”

Bu paylaşımla birlikte Kardashian oğlunun fotoğrafını da paylaştı.

Kardashian’ın çocukların Ermenistan’da vaftiz edilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI