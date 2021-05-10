Azerbaycanlılar Ermeni mezartaşlarını işgal ettikleri Şuşi’ye giden yol yapımında kullanıyorlar

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Azerbaycan Hükümeti’nin sıradaki vandallığı hakkında malumat verdi.

27 Eylül 2020 tarihinde Türkiye ile birlikte başlattıkları savaş sonucunda işgal ettikleri Ermeni Şuşi şehrine giden yeni inşa edilen yol yapımında Azerbaycanlılar Ermeni mezarlıklarını yıkıp o mezartaşları kullanıyorlar.

Davit Babayan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Onlar Hadrut’tan Karin Tak ve oradan da Şuşi’ye varan bir yol inşa ediyorlar. Büyük bir yol inşa ediyorlar 40 metrelik genişliği olan. Ermeni mezartaşlarını yıkıp yol inşaatında kullanıyorlar. Bu tam bir vandallık eylemidir.”

Şu an Azerbaycanlılara ait araba konvoyları Rus Barış Gücü askerlerin eşliğinde Karmir Şuka yerleşimin içinden geçiyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI