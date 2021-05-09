Türkiye Gürcülerinden İTÜ Öğretim Üyesi Tiftik’e tepki

Türkiye Gürcülerinden yapılan açıklamada, “Cemile Tiftik’in Gürcü bir kardeşimize karşı yaptığı ayrımcı ve ırkçı söylemden üzüntü ile haberdar olduk. Kullanılan bu aşağılayıcı dilin hiçbir izahı bulunmuyor” denildi.

Türkiye Gürcüleri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Cemile Tiftik’in Gürcü bir öğrenciye “Kaldı ki Gürcülerin ne kadar kaba olduğunu bilirim” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Gürcü haber portalında yer alan açıklamada Tiftik’in öğrencisini “aşağıladığı” vurgulandı ve şöyle denildi: “Cemile Tiftik’in Gürcü bir kardeşimize karşı yaptığı ayrımcı ve ırkçı söylemden üzüntü ile haberdar olduk.

Kullanılan bu aşağılayıcı dilin hiçbir izahı bulunmuyor. Bulundukları coğrafyalarda her zaman nezaketleri, misafirperverlikleri ve yardımseverlikleri ile anılan biz Gürcülerin ‘kaba’ olduğu söylemi kesinlikle kabul edilebilir değildir.

“Şahıs hakkında İTÜ Yönetimi tarafından başlatılan incelemenin takipçisi olduğumuzu belirtmekle beraber bu ırkçı söylem karşısında başta YÖK olmakla birlikte ilgili tüm makamları göreve davet ediyoruz.”

TADNET: İnsan haklarına aykırı

Tehlike Altındaki Diller Ağı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “4 Mayıs günü Gürcü öğrenciye yönelik yapılan ayrımcı ve ırkçı söylemi üzüntüyle ile karşıladık” denildi.

Açıklama şöyle: “Türkiye’de konuşulan ve UNESCO kriterlerine göre tehlike altında bulunan diller üzerine hak temelli çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde çalışmalarını yürüten Tehlike Altındaki Diller Ağı olarak insan hakları ve temel özgürlükleri savunuyoruz. İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır.

“Anayasanın 10. Maddesinde belirtiliği gibi; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Cemile Tiftik’in insan haklarına aykırı, ayrımcı ve aşağılayıcı dil kullanmasını kabul etmiyor ve bu tavrı nedeni ile kınıyoruz. İlgili öğrenciden ve Gürcü halkından bir an önce özür dilemesini bekliyoruz. (Gürcü Kültür Evi, Gürcü Kültür Merkezi, HADİG, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, İstanbul Pomak Kültür Derneği, Laz Enstitüsü, Midyat Süryani Kültür Derneği, Süryaniler.com, Zazader)

Eğitim Sen: Disiplin süreci başlatılacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’ndan (EĞİTİM-SEN) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 4 Mayıs tarihinde sosyal medyada paylaşılan İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda üyemiz Cemile Tiftik tarafından yapılan Gürcü bir öğrenciye yönelik ayrımcı ve dışlayıcı davranışı üzüntüyle karşılıyoruz.

Sendikamız tüzüğünde ” insan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı savunur”, denilmektedir.

Sendikamız, üyelerinin de bu ilkeler doğrultusunda davranmasını ve mesleğini yapmasını bekler, ayrıca sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla öğrencilere karşı kullandığı aşağılayıcı dil de kabul edilemez. Şubemiz tarafından gerekli disiplin sürecinin başlatılacağını kamuoyuna duyururuz” (RT)

bianet