PATRİK SAHAK II’NİN ANNELER GÜNÜ MESAJI

HYETER – Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan resmi Youtube Kanalından yayınladığı bir video mesaj ile Anneler gününü kutladı.

‘Tüm yıl boyunca sadece bir gün kutlasak da annelerimiz yaşam yolcuğumuzun başından beri bizimle beraberler’ diye sözlerine başlayan Patrik hazretleri, ‘Tanrı dünyayı insanlarla doldurmaya karar verdiğinde anneleri yaratma eylemine ortak etti’ dedi.

Sınır tanımaz sevgileri ile annelere minnetlerini sunan Patrik hazretleri tüm anneleri ve kendi annesini Meryem Ana’ya bir dua ile teslim etti. Ebediyete göçmüş ancak evlatlarının bağrına gömülmüş tüm anneler için de rahmet dilediği mesajının tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Aynı mesajı Ermenice olarak dinlemek için

Patrik Hazretleri 09 Mayıs Pazar Vaazlarında da annelere, onların karşılıksız sevgisine değinerek dünyada bu tür bir sevginin eksikliğine dikkat çekti.