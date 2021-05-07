Millî Savunma Bakanlığı, İngilizce ‘soykırım’ paylaşımını sildi

Letonya Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı’nı tanımamasına İngilizce tepki gösteren Millî Savunma Bakanlığı, yaptığı paylaşımı 8 saat sonra kaldırdı. MSB’nin paylaşımında “Letonya Parlamentosu’nun soykırım hakkında aldığı kararı reddediyoruz ve tanımıyoruz” yazıyordu.

Letonya Parlamentosu’nun Ermeni Soykırımı’nı tanımasına Ankara’dan bakanlıklar düzeyinde tepkiler geldi.

”Kararı reddediyor ve kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir.”

MSB, paylaşımını kaldırdı

Bir tepki de Millî Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) geldi. Twitter’dan yaptığı İngilizce açıklamada “genocide” kelimesini kullanan MSB, 8 saat sonra paylaşımını kaldırdı.

Serbestiyet