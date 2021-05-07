Lavrov’un Zangezur koridoruna atıfta bulunması Azerbaycan ve Türkiye’ye bir mesajdır

Siyaset bilimci Stepan Danielyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Erivan ziyaretine ve bu ziyaret çerçevesinde tartışılan önemli konulara Sputnik Armenia ile konuştu.

Stepan Danielyan’a göre, görüşmelerdeki en önemli konu doğal olarak tutuklularla ilgili ve jeopolitik olarak iletişimin engellenmesi konusu son derece önemli, bu da siyaset bilimciye göre yeni fırsatlar getirecek küresel değişiklikleri ve yeni tehlikeleri ima ediyor.

“Lavrov’un Zangezur koridoruna atıfta bulunması, aslında sadece Azerbaycan’a değil, aynı zamanda Türkiye’ye de hitap eden bir mesajdır, çünkü Rusya Dışişleri Bakanı, iletişim engellerinin kaldırılmasının zorlama olmaksızın gönüllü olarak yapılması gerektiğini belirtti. Görünüşe göre sadece Ermeni tarafının değil, Rus tarafının da yapılan işten memnun olmadığı bazı sorunlar var.”

Siyaset bilimci, “Yol kontrolü meselesinin öncelikli bir konu haline geldiğini, kimin kontrol edeceğini, hangi statüye sahip olacağını ve hangi yolların açılacağını varsayabiliriz” dedi.

Danielyan’a göre tutsaklar meselesi çoktan siyasi hale geldi ve Azerbaycan tarafından Ermenistan ve Ermeni halkına psikolojik baskı yapmak için siyasi nedenlerle kullanılıyor. Ona göre, bu mesele, daha sonraki iç siyasi gelişmelerimizi, seçim sürecimizi ve gelecekteki hükümetin oluşumunu da etkileyecektir. Siyaset bilimciye göre tutsakların geri dönüşünde Rusya’nın rolü çok büyük ve önemli çünkü o ülke doğrudan bir arabulucudur.

Sergey Lavrov’un Dağlık Karabağ sorununu çözme sürecini siyasallaştırmaktan kaçınma çağrısına değinen Danielyan, Artsakh sorununun jeopolitik bir bağlamı olduğunu ve her zaman büyük ilgi odağı olduğunu vurguladı. Rusya, Batı ve diğer paydaşlar bir şekilde çözüm sürecine dahil olmaya çalışıyorlar ve bir miktar nüfuz sahibi oluyorlar.

Ona göre Lavrov’un dileği, muhtemelen atmosferin gergin olmaması, sorunun çözümünün sakin olması ve hangi süreçlerin ana hatlarının çizildiği, şüphesiz Artsakh meselesini ve Dağlık Karabağ’ın statüsünü etkileyecek olmasıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu