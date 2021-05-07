Lavrov, Ermenistan ile Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin önemini vurguladı

Çalışma ziyareti için Ermenistan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ermenistan arasındaki askeri ve teknik işbirlğinin önemine vurgu yaptı.

Gazetecilere konuşan Լavrov, “Moskova ile Yerevan, askeri teknik alanıdaki işbirliğinin önemine vurgu yaptı. 102. Rus askeri üssü, Ermeni –Rus ortak askeri birliği ve Ermenistan’da Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin sınır muhafız birliği, Güney Kafkasya’da barışın korunmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mayıs’ta Ermenistan’ı ziyaret etti. 6 Mayıs’ta Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Ara Ayvazyan ile bir araya geldi.

ERMENİ HABER AJANSI