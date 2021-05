‘Kardeşlik tablomuz dünyaya anlatılmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam verdiği iftara katılan azınlık cemaati temsilcileri “Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz” dedi. Erdoğan da Türkiye’deki bu kardeşlik tablosunun dünyaya anlatılmasının öneminin altını çizdi ASLIHAN ALTAY KARATAŞ Ankara – Azınlık cemaati temsilcileri, önceki akşam kendilerini iftara davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “muhabbet sofrası” olarak tarif ettiği davette konuşan azınlık cemaatleri temsilcileri, nazik ve kıymetli davetleri için Erdoğan’a teşekkür ederek, bu anlamlı masada bulunmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Azınlık cemaati temsilcileri, “Ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Büyük Türkiye ailesi’ Büyük Türkiye ailesinin bir parçası olarak bu ülkede dostluk, yakınlık ve kardeşlik gördüklerini anlatan davetliler, bu topraklarda oluşan birlikte yaşama duyarlılığının ve manevi iklimin bütün dünyaya yayılması ve örnek olması temennisinde bulundu. Azınlık cemaatleri temsilcileri, “Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’deki bu kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. 1915 olayları hakkında ABD Başkanı Joe Biden’ın yaptığı mesnetsiz, haksız ve gerçek dışı açıklamaya da değinen Erdoğan, Biden’a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı. Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye’de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dünyaya daha güçlü anlatma noktasında daha fazla gayret göstermeye hazır olduklarını dile getirdi. Kimler katıldı? Davete Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir katılmıştı. Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulunmuştu. ‘Bizleri yüreği ile kucakladı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın azınlık cemaatlerinin temsilcilerine verdiği iftara katılanlardan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Milliyet’e açıklamada bulundu. Şirinoğlu, “Çok iyi geçti. Sanki Cumhurbaşkanımız çok yakın aile yakınlarını ağırlamış gibi ağırladı. Her zamanki sıcakkanlılıkla bizleri yüreği ve gözleri ile kucakladı. Ermeni Vakıflar Bİrliği Başkanı olarak ziyadesi ile mutluluk duydum” dedi. Milliyet Gazetesi