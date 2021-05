Kardashian, Cher ve Tankyan “Teach For Armenia” projesine katılmaya çağırıyorlar

ABD’li Ermeni meşhur yıldızlar Kim Kardashian, Cher Sarkisian, Serj Tankian ve onların yanısıra başka ünlü diaspora Ermenileri (Eric İsraelian, Sam Simonyan vs.) “Teach For Armenia” (Ermenistan için öğret) projesine katılma çağrısında bulundu.

“Hope For Armenia” (Ermenistan için umut) and “Teach For Armenia” (Ermenistan için öğret) proje kapsamında onlar Ermenistan ve Artsakh (Karabağ) öğrencilerinin eğitim imkanları genişletmek, öğrencilerin daha parlak bir geleceği için çabaları birleştirme çağrısı yaptılar.

7 Mayıs tarihinde “Teach For Armenia” vakfı tarafından “Hope For Armenia: A Springtime Debut” online etkinliğe start verilecek. Vakfın eğitmen-liderleri online olarak Ermenistan ve Artsakh’taki (Karabağ) okul ve öğrencileriyle tanışacak, kendi çalışmalarını tanıtacak.

“Teach For Armenia” hareketine 100’den fazla yerleşiminden genç uzmanlar, hayırseverler ve uluslararası alanda meşhur yıldızlar katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI