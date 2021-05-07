Kanada, tüm Ermeni esirleri iade etme çağrısında bulundu

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan tarafından üç Ermeni esirin serbest bırakılmasından memnuniyetini dile getirerek, tutuklu bulunan tüm Ermenileri iade etme çağrısından bulundu.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, “Kanada, Azerbaycan tarafından tutuklanan Ermenilerin serbest bırakılmasından memnuniyetini bildiriyor. Bu, Karabağ çatışmasının kapsamlı çözümüne yönelik önemli bir adımdır. Kanada, tüm tutuklu kişileri iade etmeye çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere, 4 Mayıs tarihinde 3 Ermeni esir Azerbaycan’dan Yerevan’a dönmüştü. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Azerbaycan’da şuanda 200 Ermeni esir bulunuyor. Son dönemde Azerbaycan güçleri, 4’ü kadın en az 19 Ermeni esiri öldürdü.

ERMENİ HABER AJANSI