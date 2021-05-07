His Excellency Joe Biden

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YAVUZ DONAT Yazdıklarımız, kelimesi kelimesine İngilizce’ye çevrildi… Bir de mektup eklendi… Ve ABD Başkanı Joe Biden’a gönderildi… 5 Mayıs 2021. “Konuyu” başından anlatalım. Van’a gittik… Arşivler… Belgeler… 1915’te “Dış destekli” Ermeni çetelerinin masum halka yaptıkları zulümler… Geçen hafta, bugün… 30 Nisan… Hepsini yazdık. Mirgehi Köyü… Muhtar Molla Hasan dâhil… Koyun boğazlar gibi boğazlanan… 12 kadın, 8 erkek, 8 çocuk. Çarıkser (Dolutaş) Köyü… Ermeniler tarafından şişe geçirilip, tandırda kuzu gibi kızartılan çocuk. Kavlik (Keçikayası) Köyü… Ermenilerin tecavüz edip, öldürdükleri iki yavru… 7 yaşındaki Fatma ile 9 yaşındaki Gülnaz. Yazdık… Ayrıntılarıyla… Köy köy… İsim isim. Yazımızın çıktığı gün… Uğur Terzioğlu aradı… Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı. “Okudum… Duygulandım… Sarsıldım” diye söze başladı: – Başkan Bay Biden’a bir mektup yazacağım… Yazınızın tercümesini ABD Başkanı’na yollayacağım. *** Mektup Amerika’ya gönderilen mektubun Türkçe tercümesi… Kelimesi kelimesine: Sayın Başkan, Sabah Gazetesi’nin yazarlarından, Türkiye’nin saygın araştırmacı ve gazetecilerinden Sn. Yavuz Donat’ın hazırladığı araştırma yazısından sizi haberdar etmek istedik. Bu makale, derinlemesine araştırılmış tarihsel gerçekliklere dayanmaktadır. Dedikodulara dayanmamaktadır. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı olarak, size bu Türkiye- Ermenistan meselesini kapsayan tarihsel gerçekleri aktarmak görevimdir ve bu konuların 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığınız talihsiz açıklamanızda eksik kaldığını düşünmekteyim. *** 13 imza Mektubun altında 13 imza var. En başta Konseyi kuran ve genel başkanlığını yapan… Uğur Terzioğlu. Sonra da… Terzioğlu’nun Türkiye’deki ve Amerika’daki “Ekibi… Yardımcıları… Yönetim Kurulu Üyeleri.” Türkiye’dekiler: Barbaros Karaahmet… Turgut Özal… Devrim Aka… Zeynep Ecemiş… Serhat Görgün… Alp Delimollaoğlu. Konseyin… ABD ayağı: İlhan Geçkil… Ergun Kırlıkovalı… Erhan Atay… Feridun Bek… Can Karayel… Prof. Musa Pınar. *** Biden’ın bilmediği Arşivlere girince… Belgeler incelenince… Görülüyor ki… *Türkler ile Ermenilerin arasında bir sorun yok. *Van’da… Müslüman mahallesi ayrı… Hristiyan mahallesi ayrı. *Bir istisna var… Türkler ile Ermeniler… Aynı mahalledeler. *Yıllarca birlikte yaşamışlar… Kardeş kardeş… Komşuluk yapmışlar. Fakat… 1915’te… Osmanlı kan kaybedince… Erkekler, 1. Dünya Savaşı için cephelere gidince… Dış destek… Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa… Fitne, fesat… Ermeni çetelerine gaz verince… Kargaşa, kan, gözyaşı, zulüm, tehcir. *** Hepsini yazmadık Yazamadık… Zira… Arşivlerde o kadar çok “belge, bilgi” var ki… Hangi birini anlatalım? Yazamadık… Zira… Öyle olaylar var ki… İğrenç… Korku… Şiddet… +18’lik… Ne “poşete” sığar, ne “insanlığa.” Herite Köyü… Han Osman adlı şahıs… Ermeni çeteler tarafından işkence ile öldürülüyor. Sonra… 3 kızı ile 2 gelinine öyle vahşet yapılıyor ki… Müstehcen… Yazmamız suç… Ve sonuç… 5 kadın, utançlarından intihar ediyor. *** Utanç İki kız çocuğu… 10 yaşın altındalar. Tecavüze uğruyorlar. “Arşiv… Belge” ayrıntısıyla anlatıyor. “Her iki taraftan da tecavüz………….” Biz… Yazmaktan utanıyoruz. Ama… Bugün “soykırım” diye çirkin siyaset yapanlar, gerçekle yüzleşmeye cesaret edemiyorlar. *** Medeniyet canavarı Osmanlı ordusu… Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Ermeni… Tam bir mozaik… Et-tırnak. Ama… Batı… Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar… Fitne… Tahrik… Para ve silah desteği… Ermeniler kışkırtılıyor. İşte… Arşivden bir belge… 23 Şubat 1915… İstanbul’daki Avusturya-Macaristan Büyükelçisi… Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanlığı’na rapor gönderiyor: – Türk ordusundaki 75 bin Ermeni, orduyu terk ederek, Türklere karşı savaşmaya başlamışlardır. (Ohandjenian. No:986.HA PA XL 272.No 80.) *** Turgut Özal Merak edenler için not: Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlerden Turgut Özal… 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adını taşıyan torunu… İş insanı. *** Teşekkür Genel Başkan Uğur Terzioğlu’nun şahsında, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi yönetimini kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuda “sessiz ve seyirci” kalmadıkları için. ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yolladıkları için. Sabah Gazetesi