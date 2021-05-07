Fransa, Azerbaycan’ı tüm Ermeni esirleri serbest bırakmaya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, tüm Ermeni esirleri hemen iade etme çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, “Henüz tutuklu bulunan tüm Ermeni esirleri hemen serbest bırakmaya çağırıyoruz. Bu açıdan 3 Ermeni esirin serbest bırakılması olumlu bir ilerlemedir” ifadelerine yer verildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı da, Azerbaycan tarafından 3 Ermeni esirin serbest bırakılmasından memnuniyetini dile getirerek, diğer tutukluları da serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Hatırlanacağı üzere, 4 Mayıs’ta Azerbaycan’dan 3 Ermeni esir serbest bırakılarak Yerevan’a dönmüştü. Ancak farklı kaynaklara göre şuanda 200-300 Ermeni savaş esiri henüz Azerbaycan’da tutuklu bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI