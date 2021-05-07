Dağlık Karabağ sorununun nihai çözümüne ulaşmak için barış sürecini yeniden tesis etmek gerekiyor (video)

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan dün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Konukları ağırlayan Nikol Paşinyan, şunları kaydetti:

“Zor bir zamanda, Rusya Federasyonu yardımımıza geldi ve Karabağ’a yönelik salgın ve saldırganlığın neden olduğu sorunların çözülmesine yardımcı oldu. Rusya Federasyonu’nun çabaları sayesinde, düşmanlıkları durdurmak ve bölgemizdeki gerginliği önemli ölçüde azaltmak mümkün oldu. Bugün Dağlık Karabağ’da Rus barış güçlerinin varlığı, Dağlık Karabağ’ın güvenliğinin güçlü bir garantisidir.”

Ermenistan, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 üçlü açıklamalarında varılan anlaşmaların uygulanması için tüm önlemleri almaya devam edecek.

Ancak Azerbaycan’ın eylemleri üçlü açıklamalarında ilerlemesine katkı sağlamıyor. Bakü’nün savaş esirlerinin dönüşü meselesini manipüle eden eylemleri, Ermeni karşıtı boşluklar ortaya koyuyor, Ermenistan’a yönelik toprak özlemlerini ifade ediyor ve şimdi Ermeni halkının kültürel ve dini mirasını yok etmeye başladı.

Paşinyan, “Eşbaşkanların 13 Nisan açıklamasında ifade edilen tavrı, bugünkü ana konulardaki tutumumuzla uyumludur. Bu bağlamda, Dağlık Karabağ ihtilafında Eşbaşkanlar tarafından önerilen ilkelere dayalı nihai bir çözüme ulaşmak için barış sürecini yeniden tesis etmenin gerekli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu