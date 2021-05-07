Dağlık Karabağ meselesinin çözümünün temelinde ilk önce Artsakh’ın statüsü yer almalı

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme ve müzakerelerin ardından açıklamalarda bulunarak Dağlık Karabağ meselesine değindi.

Ayvazyan’ın sözlerine göre Dağlık Karabağ ihtilafı çözümden çok uzaktır ve sadece müzakereler yoluyla tam anlamda çözüme kavuşulabilir. Bu çözüm tüm tarafların haklarını hesaba katmalı ve bölgeye kalıcı barış, istikrar getirmeli.

Dolayısıyla böyle çözümün temelinde ilk önce Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkının hayata geçirdiği Artskh’ın statüsü yer almalı.

Normalleşme prensipleri Ayvazyan’ın ifadelerine göre AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından ayarlanmış ve uluslararası kamuoyu tarafından onaylanmış bu format üzerinden faaliyetleri pekiştirmek ve aktifleştirmek gerekiyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, ayrıca Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın 13 Nisan tarihli açıklamasına katıldıklarını ve o tutumu desteklediklerini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI