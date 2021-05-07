Başkan Erdoğan: Burası sizin de ülkeniz gelip sahip çıkın

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: Konuşmasında dinlerarası hiçbir ayrım olmadığını söyledi. Rumlara bir çağrı yaparak “Yunanistan’a giden Rumlar ülkelerine dönsün. Gelsinler, ülkelerine sahip çıksınlar” dedi Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis: Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu, eşit ve kardeşçe yaşadığımızı vurguladı. Kendileri, bugüne kadar görev yapmış en mükemmel cumhurbaşkanıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Çankaya Köşkü’nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da hazır bulunduğu yemeğe katılan cemaat temsilcileri, yemek masasındaki ortamı ve konuşulanları SABAH’a anlattı:

Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, çok sıcak ve samimi bir ortamda iftar programında buluştuklarını belirterek şunları anlattı:Sayın Cumhurbaşkanı’mız, her zaman olduğu gibi son derece içten, sıcak duygularla bizi ağırladı. 22 kişi olarak katıldığımız iftarda ‘hoş geldiniz’ konuşmasını yaptıktan sonra bizler de birer konuşma yaptık.

Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir dikkatle dinledi bizi. Azınlık temsilcileri olarak son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile program sonunda birlikte fotoğraf çektirdik, bize hediyeler sundu. Biz de paskalyadan yeni çıktığımız için kendilerine paskalya sepeti arz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı’nı beklerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile taleplerimiz, önerilerimiz hakkında sohbet ettik. Kilisemize bir polis noktası konulmasının gerekliliğini dile getirdim.

Sayın İçişleri Bakanı o anda harekete geçti. Bu sabah da (dün) beni erken saatte aradılar, kilisemizin önüne polis noktası kurulacağı müjdesini aldık. Duygularımı anlatamam, gözlerim yaşardı. Çorlu’daydım, heyecanla İstanbul’a hareket ettim.

Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmasında dinlerarası hiçbir ayrımın olmadığını, tek bayrak altında barış ve kardeşlik içinde yaşadığımızı, azınlıkların eşit haklara sahip olduğunu özellikle vurguladı. Bir çağrıda da bulunarak, “Yunanistan’a giden Rumlar ülkelerine dönsün, burası onların da ülkesi, gelsinler sahip çıksınlar ülkelerine” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden’ın açıklamalarını talihsiz olarak niteledi. “Sözde soykırım iddiasının hiçbir kıymeti yok. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Süryani Kadmi Vakfı Başkanı Sait Susin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türkiye Ermenileri Patriğ İsahak Maşalyan, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir

BUGÜNE KADARKI EN GÜZEL ORTAMDI

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de gelmiş geçmiş en başarılı başbakan ve cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. Yuvanidis, şunları kaydetti: “Bugüne kadarki en güzel ortam oldu. Çok ama çok güzel geçti.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizle tek tek konuştu. Azınlıkların bu ülkenin değerleri olduğunu ve hiçbir ayrım gözetilmeden birlik, eşitlik, barış içinde yaşadığımızı vurguladı. Bu ülkede bugüne kadar görev yapmış en mükemmel başbakan ve cumhurbaşkanı kendileridir.

Saygısını, sevgisini, samimiyetini anlamak için yüzüne bakmanız yetiyor. Sözde soykırım konusu kendilerini rahatsız etmiş epey. ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarına ilişkin, ‘Böyle konuşmaması lazımdı, arşivleri açtık, hukuken ve tarihi anlamda açık olduk’ dedi.”

Sabah Gazetesi