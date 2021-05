Akademisyenler, 1915 olaylarına ilişkin iddialara cevap için Ardahan’daki toplu mezarların kazılmasını önerdi

Ardahan’daki akademisyenler, 1915 olaylarıyla ilgili ‘soykırım’ iddialarına cevap verilmesi için Türk vatandaşlarının bulunduğu toplu mezarlarda kazı yapılmasını istedi. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Makbule Sarıkaya, her yıl gündeme gelen “Ermeni soykırımı” iddialarına karşı, Ardahan’daki toplu mezarlarda kazı yapılabileceğini söyledi. Bu kazıların önemine değinen Sarıkaya, “Ardahan’da Türk soykırımına ilişkin yapılacak kazılarla birçok toplu mezar ortaya çıkacak. Bu mezarlarla gerçekler somut kanıtlarla görülecek, böylece iddialara bilimsel ve tarihi nitelikte cevap verilecek.” dedi. Sarıkaya, Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü olarak bütün toplu mezarların açılıp gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü akademik katkıyı sağlayacaklarını belirtti. “TARİHİ SORUMLULUK”

Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural da “Ardahan’da gerçekleştirilen Türk soykırımı sonucunda oluşmuş pek çok toplu mezar bulunduğunu” belriterek “Bu mezarların bir an önce açılarak 100 yıldan fazla zamandır toprak altında yatan tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması gerekir. Bu, tarihe, insanlığa, ecdada ve torunlarımıza karşı bir sorumluluktur.” diye konuştu. Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi, arkeolog Göknil Arda, bölgede her türlü bilimsel kazıyı ve tespiti yapabilecek bilgi birikimi ve akademik donanıma sahip olduklarını anlatarak, “İmkan verildiği takdirde 3-4 Ocak 1915’te kanaat önderi durumundaki 300’den fazla Türk aydınının yakılarak şehit edildiği Yanık Cami’den başlamak üzere diğer toplu mezarlar da açılabilir.” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Gazetesi