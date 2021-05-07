ABD Kongre üyesinden Karabağ’a 50 milyon Dolarlık finansal destek önerisi

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Chris Smith, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) güvenlik, konut, sağlık, altyapı ve diğer ihtiyaçları için 50 milyon ABD doları miktarında finansal destek verilmesini önerdi.

ADB Ermeni Davası Konseyi tarafından açıklanan bilgiye göre, Temsilciler Meclisi Ödenekler Alt Komisyonu’nun yöneticilerine ilettiği mektupta Smith, Eylül 2020’de Türkiye’nin yoğun desteğiyle Azerbaycan’ın başlattığı savaş sonucunda Dağlık Karabağ’da binlerce kişinin öldüğünü veya yaralandığını, binlerce kişinin evsiz kaldığını, hayati öneme sahip altyapıların ciddi zarar gördüğünü hatırlattı.

Bütün bunlardan dolayı Kongre üyesi, Artskah’a insan yardım olarak en az 50 milyon Dolar verilmesini önerdi.

Türkiye’nin, Suriye’li kiralık askerlerin Azerbaycan tarafından Ermenilere karşı savaşmak üzere bölgeye getirilmesini kınayan Smith, Artskah’a karşı Türk tarafının eylemlerine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Kongre üyesi, Ermenistan ve Artsakh’a karşı saldırgan eylemlerine ve işgaline son vermediği sürece Azerbaycan’a askeri destek verilmesini engelleyen 907. kararın yeniden yürürlüğe konulmasını da talep etti.

ERMENİ HABER AJANSI