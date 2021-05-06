Ter-Petrosyan’ın önerisini reddedildi

Ermenistan’ın ikinci ve üçüncü cumhurbaşkanları Levon Ter-Petrosyan’ın önerisini reddetti

Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Levon Ter-Petrosyan’ın üç eski cumhurbaşkanı olarak, birlikte erken seçimlere gitme teklifini reddetti.

Koçaryan’ın ofisi, “Başka bir katılım ölçütü seçtik”,- dedi.

Serj Sarkisyan’ın ofisi, Ter-Petrosyan’a, “Vatan” partisiyle ittifak kurduklarını hatırlattı.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, 25 Mart’taki toplantıda eski Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarına imzalamalarını teklif ettiği bildirinin metnini yayınladı.

Levon Ter-Petrosyan, Serj Sargsyan ve Robert Koçaryan’a, temel anlaşmazlıklar ve çelişkilerden bağımsız olarak, yaklaşan parlamento seçimlerine “Ulusal Mutabakat İttifakı” adı verilen bir listeyle birleşme ve katılma önerisinde bulundu.

Ter-Petrosyan, Robert Koçaryan’ın teklifi hemen reddetmesi ve Serj Sarkisyan’ın herhangi bir görüş belirtmemesi nedeniyle teklifle ilgili herhangi bir görüşme olmadığını kaydetti.

“Bugün önerimi Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci ve üçüncü cumhurbaşkanlarına tekrar ediyorum.

Uygun bir kamuoyu baskısı durumunda, bunun tamamen uygulanabilir bir program olduğuna ve yeni felaketleri önlemenin tek yolu olduğuna eminim”,- dedi Ter-Petrosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu