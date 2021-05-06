Son dakika… Bakan Akar, Letonyalı mevkidaşı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Pabriks’in video konferans yöntemiyle görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayisinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. MSB’DEN LETONYA’YA TEPKİ Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada, “Letonya Meclisi’nin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz.” ifadesine yer verildi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/jkVCbCWQgJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2021 Milliyet Gazetesi