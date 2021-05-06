Sergey Lavrov ile Nikol Paşinyan görüştü

Çalışma ziyareti için Ermenistan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı’nın görevini geçici olarak yerine getiren Nikol Paşinyan ile görüştü.

Daha önce Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Ara Ayvazyan’la da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak bir basın toplantısına katıldı.

Ermenistan ziyareti sırasında Sergey Lavrov, Ermeni Soykırımı’nın Anıt Kompleksi’ni ziyaret ederek, Soykırım’ın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

5 Mayıs tarihinde Ermenistan’a gelen Lavrov’un, daha sonra Azerbaycan’a gideceği planlanmıştır.

ERMENİ HABER AJANSI