Rusya Dışişleri Bakanı, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Mayıs tarihinde Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsitsernakaberd’i ziyaret etti.

Soykırım’ın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunan Lavrov, sönmez ateşin yanına çiçek bıraktı. Rusya Dışişleri Bakanı, 2007 yılında diktiği ladin ağacını da suladı.

Daha önce en son 11 Kasım 2019’da Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etmiş olan Lavrov’un Ermenistan’a yaptığı son ziyareti ise, 21 Kasım 2020’de gerçekleşmişti.

Çalışma ziyareti kapsamında Yerevan’da bulunan Lavrov, Ermenistan Başbakanı’nın görevini geçici oalrak yerine getiren Nikol paşinyan ile görüşecek. Ermenistan’dan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Azerbaycan’a gidecek.

ERMENİ HABER AJANSI