Lavrov’dan sözde soykırım anıtına ziyaret

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|Resmi bir ziyaret kapsamında Ermenistan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Erivan’da sözde Ermeni soykırımı anıtını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Çalışma ziyareti kapsamında dün Ermenistan’a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’la görüşmesinin ardından başkent Erivan’daki sözde Ermeni soykırımı anıtına geçti.
Lavrov, beraberindekiler ve Ermeni mevkidaşıyla birlikte ziyaret ettiği sözde soykırım anıtına çelenk bıraktı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi beklenen Lavrov, daha sonra Azerbaycan’a geçecek.
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