Lavrov: Ermenistan’a 1 milyon doz Sputnik V aşısı sevkiyatı olasılığı üzerinde çalışılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan’a 1 milyon doz Sputnik V aşısı sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını, gelecek aylarda aşının yeni sevkiyatlarının planlandığını söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’la görüşmesinde konuşan Lavrov, “Koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri sıkı bir işbirliği içerisindeyiz, Rusya Ermenistan’a virüsün yayılmasını önlemek için yardım sunuyor. Sputnik V aşısının bir partisi karşılıksız olarak gönderildi. Geçen ay 15 bin dozluk bir başka sevkiyat da yapıldı” ifadelerini kullandı.

Lavrov açıklamalarına “Yakın zamanda ek sevkiyatlar planlanıyor, Ermeni dostlarımızın 1 milyon doz aşı sevkiyatına yönelik talebi üzerinde çalışılıyor” sözleriyle devam etti.

‘Dağlık Karabağ’da sahadaki durum normalleşti’

Bununla birlikte Lavrov, “Dağlık Karabağ’daki istikrar sürecinde olumlu eğilimler görüyoruz. Sahadaki durum kayda değer ölçüde normalleşti. Rus barış güçleri güvenliğin garantörü görevi görüyor. Ayrıca savaş tutsaklarının takası sürecinin tamamlanması konusuna da sürekli dikkat veriyorlar” dedi.

Başbakan yardımcıları düzeyindeki üç taraflı çalışma grubunun aktif biçimde çalıştığını belirten Lavrov, Güney Kafkasya’nın ekonomik anlamda istikrarlı biçimde gelişmesi için bu çalışmaların Bakü ile Erivan arasında diyaloğun tesisine katkı sunmasını umduklarını kaydetti.

Sputnik Türkiye