Hep Ermeni Soykırımı’ndan bahsediyor

“Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ne kadar istediğimi her zaman dürüstçe dile getirdim”

Dünyanın en çok duyulan seslerinden Kim Kardashian, hep Ermeni Soykırımı’ndan bahsediyor.

TV yıldızı, Instagram sayfasının Hikayeler bölümünde “Brut” dergisine atıfta bulunarak yeni bir gönderi yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermeni Soykırımı’nı ilk kez tanıdığını kaydetti ve şöyle yazdı: “Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını ne kadar istediğim, her zaman dürüstçe dile getirdim.”

Kim ayrıca, 24 Nisan’ın Ermeni Soykırımı kurbanlarının anma günü olduğunu belirten dünyaca ünlü şarkıcı Cher’in mesajının bir kısmını da paylaştı “Sözünü tut, asla unutma.”

Birkaç gün önce Ermenistan Başkanı Armen Sargsyan, Kim Kardashian’a bir teşekkür mektubu göndererek, “Eylemlerinizin ve adımlarınızın Ermeni Soykırımı’nın uluslararası alanda tanınmasında önemli bir rol oynamasına nasıl yardımcı olduğunu görmek harikaydı. Yorulmak bilmeyen çabalarınız, samimi adanmışlığınız ve bağlılığınız için teşekkür ederi”,- denilmektedir mektupta.

Ermenistan Kamu Radyosu