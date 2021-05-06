Ermeni terör örgütünün şehit ettiği diplomat anıldı

ABD’de, Türkiye’nin Boston Fahri Başkonsolosu olarak görev yaptığı sırada, 39 sene önce Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen diplomat Orhan Gündüz için, şehit edildiği noktada ve kabri başında anma programı düzenlendi. Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından 1982 yılında şehit edilen Gündüz, Somerville’deki evinin önünde arabasına binerken vurulduğu sokakta ve Forest Hill’deki mezarı başında anıldı. Sabah Gazetesi