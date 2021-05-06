Durdurulan araçtan 547 sikke çıktı!

MEHMET YILDIRIM

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada Roma, Bizans ve İslami döneme ait 547 sikke ele geçirildi.

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan bir araçtan çok sayıda sikke ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada bulunan 547 sikkenin Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi