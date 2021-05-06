ABD’den Ermenistan ve Azerbaycan’a esir takası çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan tarafından 3 Ermeni esirin Ermenistan’a iade edilmesine sıcak baktığını açıkladı. Blinken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tarafları esir değişimi ile ilgili süreci tamamlamaya çağırdı.

Blinken yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

”ABD, Azerbaycan tarafından 3 Ermeni tutukluların serbest bırakılmasına sıcak bakıyor. Biz her iki tarafı da bütün tutukluların, cenazelerin değişim sürecini süratle tamamlamaya ve tutuklulara insani muamele sağlama yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.”

4 Mayıs tarihinde Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla üç Ermeni savaş esiri Azerbaycan’dan Yerevan’a döndü.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Azerbaycan’da şuanda 200 Ermeni esir bulunuyor. Hukukçlara göre ise bu rakam 300’e ulaşıyor. Onlardan 70’i, Karabağ savaşında ateşkesin imzalanmasından sonra esir düştü. Bu esirlerden 4’ü kadın en az 19’u, Azerbaycan güçleri tarafından vahşice öldürüldü.

ERMENİ HABER AJANSI