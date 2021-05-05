Rusya’nın Artsakh’taki varlığı, yeni bir savaş olmasını ortadan kaldırıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Davit Babayan Artsakh Devlet Üniversitesinde öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Bu haber Artsakh Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi.

Toplantı sırasında dış politikaya değinen Babayan, yeni zorluklar, olası gelişmeler, mevcut olanların sorularını yanıtladı.

Artsakh’da yeni bir savaş olasılığından bahseden D. Babayan, Rusya Federasyonu’nun Artsakh’taki aktif varlığını hesaba katarak, Azerbaycan’ın asla böyle bir maceraya başvurmayacağını vurgulayarak bunu reddetti.

Azerbaycan’daki Ermeni savaş esirlerinin işkence ve öldürülmesine atıfta bulunan konuşmacı, bunu barbarlık, Nazizm olarak nitelendirdi.

“Uluslararası örgütleri bu konuyu daha ciddiye almaya çağırıyoruz. “Azerbaycan’daki Ermeni nefreti Nazizmin bir tezahürüdür” diye ekledi.

Artsakh’ın statüsü hakkında konuşan D. Babayan, potansiyel, birlik ve beraberlik ile gelecekte atılması gereken adımların önemini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu