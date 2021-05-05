Rusya Dışişleri Bakanı’ı Sergey Lavrov, Yerevan yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mayıs tarihinde Ermenistan’ı ziyaret edecek. 6 Mayıs’ta ise Ermenistan hükümet temsilcileri ile görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zaharova, Lavrov’un, 10-11 Mayıs tarihinde Bakü’ye gideceğini de açıkladı.

Zaharova, “Görüşme sırasında ikili ilişkilerine ve bölgesel işbirliğine dair birtakım konular, ayrıca uluslararası arenada ortaklığıa dair konular konuşulacak. Ancak müzakerelerin ana konusu, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan yönetimi arasında elde edilen anlaşmaların hayata geçiilmsi olacak” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Nisan tarihinde aynı konuyu Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la da konuşmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI