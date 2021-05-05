Koronavirüse karşı aşı yabancılar için de ücretsiz
Ermenistan’da yabancı uyruklu vatandaşlar da ücretsiz koronavirüse karşı aşı olabiliyor. Ermenistan Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir mesaj yayınladı.
COVID-19’u aşılayın ve önleyin.
18 yaşın üzerindeki herkes, kayıt yeri ne olursa olsun herhangi bir poliklinikte COVID-19’a karşı ücretsiz aşı olabilir.
Aşılar yabancı uyruklular için de ücretsizdir.
Açıklamada, “Polikliniklerde Cumartesi ve Pazar günleri 10 00-16:00 saatleri arasında aşı vardiyaları ayarlandı. Polikliniği önceden arayın ve aşı için kaydolun.”
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