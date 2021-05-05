Koronavirüse karşı aşı yabancılar için de ücretsiz

Koronavirüse karşı aşı yabancılar için de ücretsiz

Ermenistan’da yabancı uyruklu vatandaşlar da ücretsiz koronavirüse karşı aşı olabiliyor. Ermenistan Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir mesaj yayınladı.

COVID-19’u aşılayın ve önleyin.

18 yaşın üzerindeki herkes, kayıt yeri ne olursa olsun herhangi bir poliklinikte COVID-19’a karşı ücretsiz aşı olabilir.

Aşılar yabancı uyruklular için de ücretsizdir.

Açıklamada, “Polikliniklerde Cumartesi ve Pazar günleri 10 00-16:00 saatleri arasında aşı vardiyaları ayarlandı. Polikliniği önceden arayın ve aşı için kaydolun.”

Ermenistan Kamu Radyosu