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Koronavirüse karşı aşı yabancılar için de ücretsiz

2021-05-05

Koronavirüse karşı aşı yabancılar için de ücretsiz

Ermenistan’da yabancı uyruklu vatandaşlar da ücretsiz koronavirüse karşı aşı olabiliyor. Ermenistan Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir mesaj yayınladı.

COVID-19’u aşılayın ve önleyin.

18 yaşın üzerindeki herkes, kayıt yeri ne olursa olsun herhangi bir poliklinikte COVID-19’a karşı ücretsiz aşı olabilir.

Aşılar yabancı uyruklular için de ücretsizdir.

Açıklamada, “Polikliniklerde Cumartesi ve Pazar günleri 10 00-16:00 saatleri arasında aşı vardiyaları ayarlandı. Polikliniği önceden arayın ve aşı için kaydolun.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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