AYTEMİZ Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Manolis Siopis, geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte Ortodoks Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. İbadet yapan Siopis çifti, sosyal medya hesaplarından ziyaretin fotoğrafını paylaştı. Bebekleri ile poz veren Siopis çiftinin paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. ( HABER MERKEZİ) https://www.yenialanya.com/haber/7052383/kilise-ziyareti