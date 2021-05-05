Eski Mardin’den herkes tek tek gitti, bir o kaldı

Süryani komşularının gördükleri baskı ve tehditlerden dolayı peyderpey göç etmek zorunda kaldığını anlatan 80 yaşındaki Faysal Basut, Eski Mardin’de yaşamakta ısrar ediyor.

Eski Mardin, her geçen gün asıl sahiplerini kaybediyor. Cumhuriyetin kuruluşundan, kimlik inşası politikası ile dilleri, kültürleri ve inançları nedeniyle tehdit olarak görülen gayrimüslim halklardan Süryaniler, maruz kaldıkları saldırı ve baskılardan dolayı kentte yıllar içerisinde terk etmek zorunda kaldı.

Geride sadece bir avuç eski sakininin kaldığı tarihi şehir, bugün elektrikten su sıkıntısına, ısınmasından araç girmeyen ve yürümesi zor olan yokuşlu sokaklarına, turizmin yol açtığı olumsuzluklardan kafe kültürü gibi birçok etkenlerden dolayı her gün göç veriyor.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal, kentin eski sakinlerinden biri olan ve tüm olumsuzluklara rağmen hala burada kalmakta ısrar eden 80 yaşındaki Faysal Basut ile konuştu.

Şar Mahallesi’ndeki tarihi sokakların birinde 40 yıldır bakkallık yapan Basut, zamanla yükselen kaldırımların dibine gömülmüş 12 metrekarelik dükkanında eskiye dair özlem içerisinde yaşamını sürdürmekte.

Akrabaları ile Süryani komşularının şehri terk etmesinin hüznünün yaşayan Basut, bir zamanlar sokaklarını birlikte doldukları Süryani komşuları için “100 evden ikisi kaldı” diyor.

KOMŞU VE AKRABALARINDAN KİMSE KALMADI

Daha önce 25 yıl boyunca leblebicilik yaptığını, hayatının leblebicilik ve bakkal olarak geçtiğini dile getiren Basut, kendisini tanıyanların yıllar sonra onu halen bakkal dükkanında gördüklerinde şaşırdıklarını anlattı. Şehrin eski halini “Mardin eskiden böyle değildi, eskiden bir tarih vardı” diyerek dili döndüğünce anlatmaya başlayan Basut, belediyeye atanan kayyım tarafından bozulan ve bir türlü inşaatı bitmeyen meydanın eskiden yük indirilen, pazar yeri kurulan bir alan olduğunu belirtti.

Şehrin eski halinin daha güzel olduğunu, bugün NATO’nun radar üssü olarak kullandığı ve girişlerin yasak olduğu Mardin Kalesi’nin gençliğinde futbol oynadıkları bir yer olduğunu söyleyen Faysal Basut, eski komşuları ve akrabalarından kimsenin kentte kalmadığını ifade etti.

‘ARKADAŞLARIMIZ VARDI, KİLİSEDE TOP OYNUYORDUK’

Eski şehrin sakinlerinin çoğunlukla Süryanilerden oluştuğunu kaydeden Basut, şehirde bugün sayıları azalan Süryanilere dair şunları dile getirdi:

“Bizim bu mahallenin hepsi Hıristiyan’dı, eskseriyet onlardı. Şimdi az kaldı, çok az. Eskiden doluydu. Onlarda çok güzel iş yapıyorlardı. Sonra hepsi çekip gittiler. Bir kısım Suriye’ye gitti, bir kısım Almanya’ya gitti, bir kısım Amerika’ya kadar gitmişler. Arkadaşlarımız vardı, kilisede top oynuyorduk. Onlar Almanya’da şimdi.”

‘BU MAHALLENİN HEPSİ HIRİSTİYANDI’

Süryanilerin kenti terk etmesinin yaşadıkları baskılar ve dayatmalardan kaynaklı olduğunu dile getiren Basut, şehri terk etmek zorunda kalmalarına dair tanıklığını “Bazıları vardı, gidip onlardan bir şey istiyordu. Vermese de korkuyor, veriyorlardı. Ekseriyetle bunlardan kaçtılar” sözleriyle dile getirdi.

“Onların yüzünde hayır vardı” diyen Basut, “Bu caddeye çıkıyorlardı, tıklım tıklım oluyordu… Bu mahallenin hepsi Hıristiyan’dı. Kalmadı. Şimdi 100 evden 2 ev kaldı” diye belirtti.

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