Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlaması, Eşbaşkanlar için bir önceliktir

Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili görüşmelerin yeniden başlaması, Eşbaşkanlar için bir önceliktir

Fransa ve Rusya Devlet Başkanları, Dağlık Karabağ sorununun kalıcı çözümüne ulaşmak için Minsk Grubu çerçevesinde çabaları yeniden başlatma konusunda anlaştılar. Yakın gelecekte bu yönde somut girişimlerde bulunulacaktır. Armenpress’in soruşturmasına yanıt olarak, Fransa’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi Jonathan Lacotte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine atıfta bulunarak bunu ifade etti.

Fransa’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte, savaş sırasında ganimet olarak alınan Ermeni askeri teçhizatının ve Ermeni askerleri şeklindeki mum mankenlerin hatırlatıldığı Bakü’de açılan sözde “Zafer Parkı”na da değindi. Savaş sahnelenemez ve şimdi öncelik çatışmaya bir çözüm bulmaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu