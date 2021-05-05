Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıma hareketine devam etmelidir

Artık ABD Başkanı Ermeni Soykırımı’nı tanıdığına göre, tüm Dışişleri Bakanlığı bu politikayı sürdürmelidir. Bunu ABD Senatörü, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Amerika Ermeni Milli Komitesi İcra Direktörü Aram Hamparian ile yaptığı görüşmede ifade etti.

“ABD’nin bir sonraki Ermenistan Büyükelçisi kim olursa olsun, önümüzdeki 24 Nisan Anma Günü’nde ilk kez, ABD diplomatının olanları anlatmak için uygun kelimeyi, Soykırım kelimesini kullanacağını gerçekten umuyor ve inanıyorum. Senatör, “Bu şok edici bir an, çünkü bu sadece bir tanıma değil, aynı zamanda Ermeni Soykırımı’nı henüz tanımayan ülkelere de belki siz de aynısını yapmanız gerektiğinin bir işaretidir” dedi.

Menendez ayrıca Artsakh meselesi hakkında konuştu ve savaş esirleri ve diğer tutuklular konusundaki derin endişelerini dile getirdi.

Menendez, “Çatışmanın bir sonucu olarak her şeyin halledildiği önerisinden derin endişe duyuyorum. Barışa giden bir yol bulabilmemiz için varılan anlaşmaları uygulamak için diplomasi kullanmamız gerekiyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu