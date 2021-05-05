Azerbaycan zulmü hakkında 297 video ve fotoğraf

Ermenistan Ombudsman Arman Tatoyan Facebook sayfasında böyle yazdı․

”Bugün Azerbaycanlıların Ermeni asker ve sivillere yönelik zulmüne, Ermeni tarihi ve kültürel ve dini mirasının tahrip edilmesine ve hakaretlere ilişkin 297 video ve fotoğrafın analizini tamamladık.

Bu videolar ve fotoğraflar özellikle ilgilidir (ayrıca, aynı kişiye birden fazla video veya fotoğraf ilgili olabilir)”

*98’i tutuklulara işkence yapmak ve hayattayken haysiyetlerini aşağılamak.

*17’si kafa kesme ve cinayet.

*32’si Kurbanların bedenlerine hakaretler ve uzuvlarının kesilmesi (örneğin, bir elin veya kulağın kesilmesi).

*54’ü gözaltına alınan kişinin sosyal medya sayfalarını yönetmek, nefret yaymak ve başı kesilmiş bir askerin fotoğrafını sayfasına koymak.

*49’u Kimyasal elementler içerenler de dahil olmak üzere Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlarına karşı yasaklanmış kitle imha silahlarının kullanılması.

*26’sı Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının, anıtlar ve kiliseler de dahil olmak üzere tahrip edilmesi ve tahrip edilmesi.

*12’si Ermeni tarafının tutsaklarına karşı Azerbaycan vahşetlerinin yanı sıra Azerbaycan vahşetlerinin videolarını veya fotoğraflarını yayan 12 sayfalık web siteleri ve sosyal ağlar (Telegram, Instagram vb.).

*9’u Paralı askerlerin savaşa katılımı.

Videolar İngilizceye çevrildi ve bazıları bu aşamada zaten Rusça. Canlı ya da ölü insanların neredeyse tüm videolarında kimlikler yapılmıştır. Tüm videoların ve fotoğrafların gerçekliği Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun resmi logosu ile onaylanmıştır.

Toplanan videolar ve fotoğraflar üzerinde yapılan bir araştırma, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından savaş esirlerine yapılan işkence, zulüm ve insanlık dışı muamelenin etnik nefret kaynaklı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, sadece kurbanlar Ermeni olduğu için işlenmişlerdi.

Anıtlar ve kiliseler de dahil olmak üzere Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirası aynı ilkeye göre tahrip edildi.

Azerbaycan makamları, yukarıda belirtilen ağır insan hakları ihlalleri, savaş suçları, Ermeni karşıtı sistematik propagandalar ve soykırım politikaları nedeniyle cezasız kalmayacaklarını anlamalıdır.

Ermenistan ombudsmanı tarafından yapılan araştırmalar ve şikayetlerin soruşturulmasının sonuçları, Azerbaycan makamlarının uluslararası insani hukuku ve insan hakları gerekliliklerini ağır bir şekilde ihlal ederek Ermeni tutsakların salıverilmesini geciktirdiğini ve kasten vatanlarına iade ettiğini sürekli olarak teyit etmektedir.

Bu politika ile sadece Azerbaycan’da yasadışı olarak tutulan Ermeni tarafının tutsaklarının haklarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda Ermeni toplumundaki gerilime katkıda bulunmak amacıyla kendilerine ve kayıp ailelerine ruhsal sıkıntılar yaşatıyorlar.

Bahsedilen tüm videolar ve fotoğraflar, gerekli açıklamalarla birlikte ilgili uluslararası yapılara ve ayrıca Ermenistan devlet organlarına gönderilecektir.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun personeli, Azerbaycan’ın zulmüne dair delil toplamaya ve incelemeye devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu