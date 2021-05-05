ABD Başkanı Azerbaycan’a askeri yardıma izin verdi

ABD Başkanı Joe Biden Azerbaycan’a askeri yardım yetkisi verdi. The Hill’e göre Biden, Kongre’ye, idarenin Özgürlük Destek Yasası’nın 907. maddesinin askıya alınmasını uzattığını bildirdi.

Değişiklik, Ermeni lobisinin baskısı altında 1992 yılında kabul edildi. Belge, ABD’nin Azerbaycan’a yardımını devlet düzeyinde kısıtlıyor. Bununla birlikte, 2001 yılında ABD yönetimleri, esas olarak Azerbaycan’ın Afganistan’a giden kargolar için bir transit bölge olarak desteğini kazanmak amacıyla eylemi geçici olarak askıya aldı.

Kongreye bilgi veren Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan’a bu tür bir yardımın Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik devam eden çabaları aksatmayacağını veya engellemeyeceğini ve Ermenistan’a karşı saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti.

ABD’li diplomat ayrıca, uluslararası terörizme karşı mücadeleyi desteklemek ve “Azerbaycan sınırlarının güvenliğini güçlendirmek” için yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gazete, kararın ABD’deki Ermeni cemaati tarafından eleştirildiğini kaydediyor. Biden’in hareketi, Ermeni Soykırımı’nı tanıma konusundaki tarihi kararının ardından bir ihanet olarak tanımlandı.

Amerika Ermeni Ulusal Konseyi İcra Direktörü Aram Amparyan, “Ermeni Soykırımı’nın tanınması, Azerbaycan’ın Ermeni halkına karşı bu tür suçları serbest bırakma yükümlülüğü anlamına da geliyor” dedi.

İlham Aliyev rejimine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Biden’in herhangi bir eyleminin Ermeni meselesindeki net tutumuyla çeliştiğini düşünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu