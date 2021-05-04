Azınlık temsilcileriyle Beştepe’de iftar

Gizem KARAKIŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta da farklı kesimlerle iftarda bir araya gelmeye devam edecek.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın bu kapsamda bugün azınlık temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Yerleşkesi’nde düzenlenecek iftar programında bir araya gelmesi bekleniyor.Ermeni, Süryani, Roman ve diğer azınlık temsilcilerinin de aralarında yer alması planlanan iftar programında, yeni anayasa başta olmak üzere azınlık vakıflarının taşınmazlarının iadesi süreci, konuyla ilgili gerekli yasal mevzuat talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasının da toplantıda değerlendirilebileceği belirtiliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ’YLE DE İFTAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta İstanbul’da ise ‘Diyarbakır anneleri’yle iftarda bir araya gelmesi de bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı öğrenilen programda Soylu’nun, ‘Diyarbakır anneleri’nin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgilendirme sunumu yapacağı belirtiliyor. Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, “tam kapanma” nedeniyle kaldıkları otelde devam ediyor. Erdoğan, ‘Diyarbakır anneleri’ne verilen desteğin devam edeceğini bir kez daha vurgulayacak.

Hürriyet Gazetesi