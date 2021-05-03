(Video) Sevan Nişanyan: Taner Akçam Röportajı ve Tepkiler

HYETERT- Sevan Nişanyan, 2 Mayıs 2021 tarihindeki Pazar Sohbeti yayınında, 20 Nisan 2021 tarihinde Gazete Duvar’da yayımlanmış Taner Akçam röportajında değindiği Ermeni evliliklerinde Kürt ağalarının ilk gece hakkı konusuna ilişkin gelen soruları yanıtladı. Nişanyan her ne kadar ilk gece hakkı uygulamasının yaygınlığına ilişkin kesin bir fikri olmasa bile konunun Ermeni edebiyatında da yer aldığını, özellikle 19. yüzyıl ünlü Ermeni düşün insanı, yazar ve romancı Raffi’nin Celalettin adlı romanında da bu iddiaya rastlandığını söyledi. Nişanyan daha sonra Celalettin karakterinin Nakşibendilikle ilgisine de değindi. Nişanyan’ın programının ilgili bölümü için aşağıdaki linki tıklayınız.