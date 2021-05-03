Ünlü yazar Aret Vartanyan, 1915 Olaylarına nasıl baktığını anlattı

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Ünlü Ermeni kökenli Yazar Aret Vartanyan, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Haberler.com’un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalar yapan Vartanyan, 1915 Olaylarına nasıl baktığını anlattı. Haberler.com’un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu ‘Haber Bahane’nin bu haftaki konuğu ünlü Yazar Aret Vartanyan oldu. Tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Varyantan, 1915 Olaylarıyla ilgili “Bana göre soykırım değil” ifadelerini kullandı. 1915 Olaylarından bahseden Aret Vartanyan, programda Kalaycıoğlu’nun “Azınlık olmak ne gibi etkiler yarattı?” sorusuna da cevap verdi. https://www.haberler.com/unlu-yazar-aret-varyantan-1915-olaylarina-nasil-14106866-haberi/