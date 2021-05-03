Türklere 28 ülkede 389 saldırı yapıldı

HAKAN TEKİN Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2020’de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yapılan saldırıları raporunu yayımladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan rapor, farklı dillerde yayımlandı. Rapora göre, 28 ülkede 389 vatandaşımız saldırıya uğrarken, 19 ülkede hak ve özgürlüklere dair 171 olumsuz düzenleme yapıldı. En fazla saldırı Almanya, Fransa ve Avusturya’da gerçekleştirildi. TÜRK VATANDAŞLARINI HEDEF ALAN SALDIRILAR Rapora göre yurt dışında ana akım siyasetin söylemine de yansımaya başlayan aşırı sağcı popülizmin etkisiyle, ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar da hem sayı hem de şiddet itibariyle kaygı verici bir artış gözlemlenmekte. TÜRK DİASPORASI İÇİN GÜVENLİK SORUNU Vatandaşlarımız da bu artıştan etkilenmekte olup vatandaşlarımızın canına kasteden, evlerine, araçlarına, işyerlerine yönelik saldırıların yanında, İslam düşmanlığının bir sonucu olarak camilerimiz de aşırı sağ terörün açık hedefi haline gelmişlerdir. Öte yandan, başta PKK terör örgütü olmak üzere farklı terör odaklarının da yine yurt dışındaki vatandaşlarımızı, Türk STK ve camileri ile dış temsilciliklerimizi hedef aldığı saldırılar da diasporamız açısından önemli bir güvenlik sorunu oluşturmakta. Son dönemde bu saldırılara Ermeni ırkçıların saldırı ve tehditlerinin eklendiğini görülmekte. 2020 yılında vatandaşlarımızı hedef alan Almanya’da 205 saldırı, Fransa’da 40 saldırı, Avusturya’da 37 saldırı olmak üzere, toplam 28 ülkede 389 saldırı Başkanlık tarafından kayıt altına alındı. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ 281 KAYIT Başkanlıkça hazırlanan bir diğer yıllık çalışma da ilk kez bu yıl yayımlanan “Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi 2020” başlıklı çalışma. Çalışmada vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlüklere ilişkin 2020 yılında meydana gelmiş düzenleme ve gelişmelerin bir değerlendirmesi ve hak ve özgürlük kategorilerine göre kronolojik olarak kayıt altına alınmış haberler olumlu ya da olumsuz etkileri itibariyle aktarılmakta. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve gelişmeler gerek medya üzerinden gerekse diğer açık kaynaklardan taranarak 2020 yılında kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 281 kayıt elde edildi. OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLAR Toplam 19 Batı ülkesinden 281 kayıt adalete erişim, çalışma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, güvenlik hakkı, ırkçılık ve ayrımcılık, kötü muamele ve işkence yasağı, ifade ve haber alma özgürlüğü, özel hayata saygı gibi hak ve özgürlükler açısından sınıflandırılmış olup çalışmada ele alınan kayıtların 110’u olumlu, 171’i ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişmeler olduğu tespit edildi. CUMA NAMAZLARINA ASILSIZ BOMBA İHBARI Rapora göre, nefret söylemlerinde dikkat çeken husus ise geleneksel ve sosyal medyada genel olarak Türkleri ve Müslümanları hedef gösteren haber ve mesajlar ile bireysel hedeflere yönelen tehdit ve hakaret içeren mektup ve tacizlerin yanında, özellikle Cuma namazlarından önce camilere gelen asılsız bomba ihbarları öne çıkıyor. Ayrıca 2020 yılında da, 2019 yılında olduğu gibi, 12 asılsız bomba ihbarı ile camilerimizdeki ibadet kesintiye uğratılmış, köpekli polisler boşaltılan camilerde namaz öncesi detaylı aramaların yapılması dikkat çekiyor. 2020’DE 2019’A ORANLA SAYISAL VE ŞİDDET DERECESİNDE ARTIŞ VAR 2020 yılında yurt dışındaki Türk ve Müslüman toplumu ya da bireysel olarak Türk vatandaşlarını, Türklere ait ibadethane, okul, dernek, işletme ve araçlar ile Türkiye’nin dış temsilciliklerini hedef alan nefret suçlarında, 2019 yılına oranla hem sayısal olarak hem de şiddetin derecesi bakımından ciddi bir artış söz konusu. Yurt dışında yaşayan Türkleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen nefret suçlarında 2019 yılında medya taramaları ile elde edilen ya da dış temsilcilikler ve vatandaşlarımız tarafından bildirilen 253 vaka kayıtlara yansımışken 2020 yılında kayıt altına alınan vaka sayısı %53,7 artışla 389 olmuştur. Elbette bu sayı, medyaya yansıyan ve Başkanlığımıza bildirilen vakaları içermekte olup anketler gerçek vaka sayısının sadece 1/5’inin bildirildiğini ortaya koymakta. İLK 3’TE ALMANYA, FRANSA VE AVUSTURYA Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kayıtlarına göre, Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında, 2020 yılında 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçunda ilk sıra, önceki sene olduğu gibi 205 saldırıyla Almanya’nındır. Kayıtlara göre en çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk 3’te Almanya’dan sonra, 40 vakayla Fransa ve 37 vakayla Avusturya yer almakta. 2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Nefret Saikli Saldırıların Ülkelere Göre Sayısı ALMANYA 205 FRANSA 40 AVUSTURYA 37 HOLLANDA 15 İSVİÇRE 15 BELÇİKA 12 İSVEÇ 11 YUNANİSTAN 8 ABD 6 DANİMARKA 6 BİRLEŞİK KRALLIK 4 BULGARİSTAN 4 KANADA 4 ARJANTİN 2 AVUSTRALYA 2 BOSNA HERSEK 2 ÇEKYA 2 GÜNEY KIBRIS RUM Y. 2 KUZEY MAKEDONYA 2 NORVEÇ 2 ESTONYA 1 GÜRCİSTAN 1 İRLANDA 1 İTALYA 1 KARADAĞ 1 LİTVANYA 1 SIRBİSTAN 1 YENİ ZELANDA 1 TOPLAM 389 SALDIRILARIN ÜLKELERE GÖRE ORANSAL DAĞILIMI Türk vatandaşlarına yönelik nefret suçlarında hem ırkçı hem İslam düşmanı saiklere sahip aşırı sağcı terör, birincil kaynağı oluşturmakla birlikte, PKK terör örgütü ve son dönemde Ermeni ırkçıların saldırıları da önemli bir sıçrama gösterdi. Öte yandan PKK terör örgütüyle bağı Türk toplumunun malumu olan bir teröristin tesadüfen yakalanması ve ifadesinde DEAŞ sempatizanı olduğunu söylemesi nedeniyle kayıtlara bu şekilde yansıtılmış 6 kundaklama vakası da yine Türkleri hedef aldı. Söz konusu bu vakalar rapor içindeki “Yakın Plan” bölümünde aktarılmakta. Dış temsilciliklerimize yönelik eylemlerde göze çarpan bir diğer unsur da DHKP-C terör örgütünün bir alt yapılanması olan Halk Cephesi’dir. 2020 yılında yurt dışındaki Türkleri hedef alan nefret saikli saldırıların motivasyonuna bakıldığında şu şekilde bir dağılım ortaya çıkmakta: Motivasyon Kaynağı Saldırı Sayısı: İslam Düşmanlığı 192 Irkçılık 162 PKK Terörü 14 Ermeni Irkçılığı 13 DEAŞ 6 Halk Cephesi 2 TOPLAM 389 Sabah Gazetesi