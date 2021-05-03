Soykırım siyasi nedenlerle reddedildi. El Pais’in Ermeni Soykırımı üzerine kapsamlı makalesi

Ünlü İspanyol gazeteci ve El Pais’in uluslararası bölümünün eski başkanı Guillermo Altares, aynı zamanda France Press de dahil olmak üzere bir dizi İspanyol ve yabancı medya kuruluşunda da çalışıyor, Ermeni Soykırımı hakkında kapsamlı bir makale yayınladı. Makaleye ABD, Clark Üniversitesi’nde tarihçi, soykırım uzmanı, profesör Taner Akçam ile tanınmış bir Türk ile yapılan röportajı da dahil edilmiştir.

“Soykırım Siyasi Nedenlerle Reddedildi” başlıklı makalesinde Ermeni Soykırımı’nın akademik çevreler tarafından doğrulanmış bir gerçek olduğu ve ABD yönetiminin de bu konuda şüphesi olmadığı belirtiliyor.

Ermenilere olanların soykırım olduğuna şüphe yok. Taner Akçam, “Ermeni Soykırımı konusunda Holokost’tan daha fazla belgesel kanıt olduğunu kesin olarak söyleyebilirim” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu